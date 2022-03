Thailand : Autobombe verletzt 19 Menschen

Muslimische Separatisten haben in Thailand bei einem Angriff auf einen Massagesalon mehrere Menschen verletzt. Zwölf Autos wurden zerstört.

Eine Autobombe hat im Süden Thailands mindestens 19 Menschen verletzt. Der Sprengsatz explodierte am Samstagabend vor einem Massagesalon in Narathiwat rund 750 Kilometer südlich von Bangkok, berichtete die Polizei am Sonntag.