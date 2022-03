In Luxemburg : Autofahrer bauen vier Unfälle in 40 Minuten

LUXEMBURG – Stürmischer Morgen für die Rettungkräfte: Bei insgesamt fünf Unfällen haben sich am Mittwoch neun Menschen verletzt.

Gegen den Baum, ein anderes Auto oder den Bus: Bei fünf Autounfällen haben sich am Mittwochmorgen in Luxemburg insgesamt neun Menschen verletzt. Vier der fünf Unfälle geschahen in einem Zeitraum von gerade einmal 40 Minuten.