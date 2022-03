Unfall : Autofahrer bei Gaichel tödlich verunglückt

GAICHEL - Ein belgischer Grenzgänger ist an diesem Donnerstagmorgen zwischen Kreuzerbruch und Gaichel ums Leben gekommen. Er wurde aus seinem PKW geschleudert.

Ein belgischer Grenzgänger ist am Donnerstagmorgen tot am Unfallort zwischen Kreuzerbruch und Gaichel an der luxemburgisch-belgischen Grenze aufgefunden worden. Er verlor gegen 5.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet gegen einen Baum. Der 45-Jährige war nicht angeschnallt und wurde aus dem Auto geschleudert.