Luxemburg : Autofahrer bei Kollision mit Bus verletzt

Düdelingen – Das Auto wurde am Freitagvormittag durch den Unfall mit dem Bus gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Der Fahrer musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 11 Uhr in der Straße ‹Am Weierchen› ist ein Auto durch eine Kolission mit einem Bus gegen ein Verkehrsschild geschleudert worden. Der Autofahrer wurde dabei verletzt, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilt.