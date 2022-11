Luxemburg: Autofahrer beklagen seit Wochen erhöhtes Verkehrsaufkommen – doch stimmt das wirklich?

Wer regelmäßig auf Luxemburgs Autobahnen unterwegs ist, sah sich in den verganenen Wochen mit einem erhöhten Stauaufkommen und Verkehrsbehinderungen konfrontiert. Schon in den Morgenstunden, ab ca. 6.30 Uhr, kommt es in Richtung Luxemburg-Stadt und Umgebung zu Verzögerungen im Straßenverkehr, die auch Autofahrer, die aus Frankreich (A3, über Thionville), (A4 über Esch/Alzette), Belgien (A6) und Deutschland (A1) kommen, treffen. Am späten Nachmittag – zwischen 16.30 Uhr bis etwa 19 Uhr – lässt sich das gleiche Phänomen in entgegengesetzter Richtung beobachten.