Rheinland-Pfalz : Autofahrer bleibt mit Wagen auf Treppe hängen

Ein Autofahrer ist in Kaiserslautern mit seinem Wagen auf einer Treppe hängengeblieben. Der 30-Jährige wollte am Samstagmorgen von einem erhöht liegenden Grundstück auf die Straße fahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei habe er die Treppe übersehen und sein Auto festgefahren.