Österreich: Autofahrer blockieren Rettungsgasse – Ehepaar stirbt

Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ort (Österreich) läuft zwischen den Autos umher, um sie dazu zu bewegen, zur Seite zu fahren. Nur langsam bildet sich daraufhin eine Rettungsgasse, immer wieder müssen Fahrer trotz dröhnendem Martinshorn im Hintergrund dazu bewegt werden, nach links und rechts auf der Fahrbahn auszuweichen, um dem Feuerwehrauto die Durchfahrt zu ermöglichen. Der Einsatzleiter fängt irgendwann einfach an zu rennen, um so schnell wie möglich am Unfallort anzukommen.