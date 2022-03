Im Auto der Oma : Autofahrer erschießt Kind (3) – weil er sich ärgerte

Im US-Staat Arkansas wurde ein Dreijähriger im Auto seiner Großmutter erschossen – weil sich ein Autofahrer über die Fahrweise der Frau geärgert hatte.

Die Polizei von Little Rock im US-Staat Arkansas fahndet nach einem Mann, der am Samstag ein dreijähriges Kind erschossen hatte. Der Unbekannte war an einer Straßenkreuzung aus seinem Auto gestiegen und zum Wagen vor ihm gegangen. Daraufhin feuerte er in das Auto, in dem eine Frau mit ihren beiden Enkelkindern sass. Der dreijährige Acen King wurde tödlich verletzt, die Großmutter, Kim King-Macon, und das zweite Kleinkind blieben unverletzt.