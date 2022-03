In Trier : Autofahrer fährt Fußgänger an und wird verprügelt

TRIER - Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Freitag einen Fußgänger angefahren. Daraufhin schlugen die Begleiter des Opfers auf ihn ein.

Ein Autofahrer hat einen 22-Jährigen beim Überqueren einer Straße erfasst und ihn zu Boden geschleudert. Begleiter des jungen Mannes beobachteten in der Nacht zu Freitag den Unfall in Trier und griffen daraufhin den 54 Jahre alten Fahrer an, wie die Polizei mitteilte. Sie schlugen auf ihn ein und beschädigten sein Handy.