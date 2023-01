Berlin : Autofahrer fährt gegen Brandenburger Tor und stirbt

Am gestrigen Sonntagabend ist ein Autofahrer gegen das Brandenburger Tor in Berlin gefahren. Wie es dazu kam, ist bisher unklar.

Ein Auto ist gegen eine Säule des Brandenburger Tors in der Berliner Innenstadt gefahren. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Weitere Menschen hätten höchstwahrscheinlich nicht in dem Auto gesessen, da sei man sich «relativ sicher». Demnach gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Opfer.