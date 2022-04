Luxemburg : Autofahrer kracht in Diekirch in parkenden Pkw und überschlägt sich

DIEKIRCH – Ein Autofahrer hat am Dienstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist mit zwei parkenden Autos kollidiert und hat sich in der Folge überschlagen.

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in der Rue Clairefontaine in Diekirch die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt. In der Folge ist er demnach auf mit zwei auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw kollidiert, hat sich überschlagen und ist auf dem Wagendach liegen geblieben.