Steuern auf Sprit : Autofahrer lassen dem Staat 426 Millionen Euro

LUXEMBURG – Immer mehr Sprit wird verkauft, die Preise sind hoch. Der Staat verdient kräftig mit. 2012 kann die Staatskasse mit 426 Millionen Euro Mehrwertsteuern von der Tanke rechnen.

Steigen die Preise an der Tanke, verdient auch der Staat mehr Mehrwertsteuer. Und das wird sich nicht ändern.

An den Tankstellen wird immer mehr Sprit verkauft. Fünf Prozent mehr Benzin und Diesel wurden in Luxemburg im vergangenen Jahr verkauft – das spürt auch der Staat. 1,1 Milliarden Euro flossen durch Steuern und Akzisen 2011 in die Staatskasse. Davon stammen allein 413 Millionen Euro aus der Mehrwertsteuer. Das sind 27,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Neben der größeren Verkaufsmenge hat der Staat auch von den hohen Spritpreisen profitiert.