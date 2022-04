Luxemburg : Autofahrer missachtet Straßensperre und bleibt im Hochwasser stehen

SCHENGEN – Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Schengen eine Straßensperre missachtet. In der überfluteten Rue Robert Goebbels war dann Endstation.

Dumm gelaufen: Am Sonntagabend hat ein Autofahrer gegen 22 Uhr eine Straßensperre in Schengen missachtet – und ist geradewegs ins Hochwasser gefahren, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt. In der überfluteten Rue Robert Goebbels war dann offenbar Endstation.

Das Auto kam demnach fahruntüchtig im Wasser zu Stillstand und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Zudem stellte die Polizei beim Fahrer einen zu hohen Alkoholeinfluss fest. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.