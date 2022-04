Rheinland-Pfalz : Autofahrer nutzen Rettungsgasse nach schwerem Unfall auf A1

WITTLICH – Die Polizei hat nach einem schweren Unfall auf der A1 mehrere Autofahrer angezeigt, die die Rettungsgasse henutzt oder auf gewendet haben, um nicht im Stau stehen zu müssen.

Nach einem Auffahrunfall mit fünf Verletzten auf der Autobahn 1 am Kreuz Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) haben laut Polizei mehrere Autofahrer die Rettungsgasse genutzt. Wiederholt seien Fahrer am Donnerstag durch die Gasse für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gefahren oder hätten dort gewendet, um nicht im Stau warten zu müssen, teilte die Polizei am Abend in Schweich mit. «Hierdurch kann es zu gefährlichen Situationen oder Unfällen kommen.» Es seien mehrere Anzeigen geschrieben worden.