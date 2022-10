Vorfahrtsstreit : Autofahrer prügeln sich nach Verfolgungsjagd in Graulinster

Es war gegen 14 Uhr am Samstag, als in Graulinster im Osten des Landes eine Schlägerei zwischen zwei Autofahrern ausgebrochen ist. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, soll eine missachtete Vorfahrt in der Gemeinde Consdorf der Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Die beiden Autofahrer lieferten sich demnach eine Verfolgungsjagd über mehrere Kilometer, bis sie schließlich anhielten und handgreiflich wurden.