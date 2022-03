Saarland : Autofahrer quetscht Mitarbeiter in Waschstraße ein

SANKT WENDEL – Ein Autofahrer gibt in der Waschstraße Gas und klemmt einen Angestellten zwischen zwei Autos ein. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

In einer saarländischen Waschstraße wurde ein Mitarbeiter Opfer eines schweren Unfalls: Der 60-Jährige ist am Dienstag beim Arbeiten zwischen zwei Autos eingequetscht worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, beschäftigte sich der Mann mit der Vorreinigung eines Pkw, als der Fahrer eines anstehenden Fahrzeugs beschleunigte und den Wagen vor sich nach vorne schob. Dabei wurde der Angestellte eingequetscht. Laut Polizei war er nach dem Unfall ansprechbar, musste aber wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.