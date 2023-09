Autofahrer schäumen: SUV-Ausweis und Nachtfahrverbot – EU diskutiert Regel-Revolution

Die französische Grünen-Politikern Karima Delli will etwa …

Damit will sie die Zahl der Verkehrsunfälle reduzieren. Ziel ist, keine Verkehrstoten mehr.

Das will die EU erreichen

Mit den härteren Regeln will die EU die Unfallzahlen reduzieren. Sie hat die «Vision Zero», wonach es ab 2050 keine Verkehrstoten mehr geben soll.

Diese Regeländerungen diskutiert die EU

Die Fahrzeug-Gewichtsgrenze für den normalen Fahrausweis soll von 3500 auf 1800 Kilogramm sinken. Viele SUV, aber auch Mittel- und Oberklasseautos sind schwerer, vor allem Elektroautos. Wer solche Autos fahren will, braucht dafür einen eigenen Führerschein, den es erst ab 21 Jahren gibt.

Was hältst Du von den möglichen neuen Regeln?

Der Entwurf wird im Parlament und dann in den Mitgliedstaaten beraten. Es wäre der nächste große Einschnitt nach dem Verbrennerverbot ab 2035 . Es kündigt sich aber Widerstand an. Die österreichische Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) sagt zur Krone: «Unser Verhandlungsziel ist, dass am Ende des Tages ein anderes Gesetz auf dem Tisch liegt.»