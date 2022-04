Luxemburg : Autofahrer schläft betrunken hinterm Steuer ein

MOESTROFF – Die Polizei hat am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer aufgegriffen, der am Steuer eingeschlafen ist. Die Beamten konnten den Mann erst nach mehreren Versuchen wecken.

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend betrunken am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Der Fahrer «konnte erst nach einigen Versuchen geweckt werden», wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Zuvor war der Polizei gegen 22.20 Uhr ein geparkter Wagen mit laufendem Motor in der Route de Diekirch in Moestroff gemeldet worden, «in dem der Fahrer mit gesenktem Kopf hinter dem Steuerrad säße».