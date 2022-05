Luxemburg : Autofahrer schläft vor Ampel am Steuer ein und rollt in Baustelle

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag auf einem Fußgängerüberweg vor einer roten Ampel in Luxemburg-Stadt eingeschlafen und dann in das Absperrgitter einer Baustelle gerollt, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.