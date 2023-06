Alex Kirsch: «Autofahrer sind sehr aggressiv gegenüber Radfahrern»

«Wenn ich nach Luxemburg zurückkomme, ist es immer ein Schock, auf den Straßen zu fahren», sagt Profi Alex Kirsch, der für das Team Lidl-Trek fährt. Er selbst wurde am vergangenen Samstag in Bettemburg bei geringer Geschwindigkeit angefahren. «Die Leute sind sehr aggressiv oder unaufmerksam», so seine Beobachtung, was Radfahrer angehe. Kirschs Unfall ging letztlich glimpflich aus und sei der erste dieser Art für ihn gewesen, doch: «Ich habe schon oft gedacht, ‹das hätte schiefgehen können›».