Saarland : Autofahrer unter Drogeneinfluss verursacht drei Unfälle hintereinander

SANKT WENDEL – Ein Mann aus Schiffweiler hat am gestrigen Montag gleich drei Unfälle verursacht und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Bei seiner Festnahme zeigte sich, dass er sich in einem Rauschzustand befand.

Am Montag hat sich ein 27-jähriger Mann aus Schiffweiler mehrere heikle Fahrmanöver in St. Wendel geleistet und dabei gleich drei Unfälle verursacht. Wie die Polizei St. Wendel am heutigen Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung erläuterte, hat sich der erste Unfall in der Straße «Zum Rondell» ereignet, als der Fahrer seinen Pkw in einen Vorgarten lenkte.