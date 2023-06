Luxemburg: Autofahrer verursacht Motorrad-Unfall – Polizei sucht Zeugen

Bei einer Kollision mit einem Pkw ist am Sonntagabend auf der A3 ein Motorrad-Fahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe wohl zuvor bereits mehrere gefährliche Fahrmanöver in Höhe der Ausfahrt Dudelange-Centre, Fahrtrichtung Frankreich, unternommen, berichtet die Police Grand-Ducale am Montag. Zwei Motorradfahrer hätten dem Wagen zunächst ausweichen können, einer der beiden sei dann aber doch noch erfasst worden.