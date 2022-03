In Luxemburg : Autofahrer verwüstet Hauptstraße in Bergem

LUXEMBURG – Ein Autofahrer hat in der Hauptstraße von Bergem mehrere Autos gerammt. Die Gründe sind bislang nicht bekannt.

Ein Autofahrer hat am heutigen Mittwochmorgen um kurz vor 10 Uhr in der Grand-Rue in Bergem mehrere parkende Autos gerammt. Die Gründe dafür sind bislang unbekannt.