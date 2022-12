Luxemburg : Autofahrer wird von fremdem Mitfahrer ausgeraubt

ROMBACH-MARTELINGEN – An einer Tankstelle in der Route d'Arlon hat ein Autofahrer einen Unbekannten mitgenommen. Dieser griff ihn während der Fahrt an.

Ein Fremder hat in der Nacht auf den heutigen Montag einen Autofahrer geschlagen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wie die Police Grand-Ducale am Vormittag erklärt, hatte der Unbekannte den Fahrer gegen 23.30 Uhr an einer Tankstelle in der Route d'Arlon angesprochen und gebeten, ihn gegen Bezahlung nach Hause zu fahren.