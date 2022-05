Luxemburg : Autofahrerin bei Unfall in Contern schwer verletzt

CONTERN – Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend in Contern die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einem Hindernisblock kollidiert.

Eine Autofahrerin hat am Dienstag gegen 21.50 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in Contern gegen einen Hindernisblock geprallt, wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.