Luxemburg : Autofahrerin fährt gegen Mauer – schwer verletzt

Am Sonntagmittag hat sich in Gilsdorf ein schwerer Unfall ereignet: Gegen 15 Uhr hat eine Autofahrerin auf der Route de Broderbour offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen eine Mauer geprallt. «Schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht», gibt die Polizei an. Eine zweite Person, die der Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug helfen wollte, sei leicht verletzt verletzt worden. Genaueres zum Unfallhergang ist nach Polizeiangaben bisher noch nicht bekannt.