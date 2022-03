Harsche Gesetze : Autofahrerin soll ausgepeitscht werden

Rückschlag für Frauenrechtlerinnen in Saudi-Arabien: In Jeddah soll eine Frau mit zehn Peitschenhieben bestraft werden, weil sie sich hinters Steuer setzte.

Ein Gericht in Saudi-Arabien hat eine Frau verurteilt, weil sie sich im Juli dieses Jahres in Jeddah ans Steuer gesetzt hatte. Zehn Schläge auf die nackte Haut wird Shema - so wird die Frau laut BBC genannt - erhalten. Women2drive, die Auto fahrende Frauenorganisation in Saudi-Arabien, hat mitgeteilt, dass sie bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt hat. Zwei weitere Frauen, die Auto gefahren sind, müssen sich demnächst wegen Gesetzesbruch vor Gericht verantworten.