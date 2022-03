Police Grand-Ducale : Autofahrerin überschlägt sich in Weiswampach

WEISMWAMPACH – In der Nacht auf Mittwoch hat sich eine Frau mit ihrem Wagen überschlagen und leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch hat sich in der Weilwerdangerstrooss in Weiswampach eine Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, gab die Frau an, Wild ausgewichen zu sein. Dadurch habe sie eine Straßenlaterne umgefahren und sei durch einen Zaun im angrenzenden Feld gelandet, wo sich der Wagen überschlug. Dabei trug sie leichte Verletzungen davon, die vor Ort behandelt wurden.