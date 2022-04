Luxemburg : Autofahrerin verliert Kontrolle und kracht gegen Baum

Am Sonntagabend hat eine Autofahrerin in Düdelingen in der Rue Mme Mayrisch die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist gegen einen Baum am Straßenrand gekracht. Wie die Polizei am Montag mitteilt, musste die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.