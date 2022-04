Luxemburg : Autofahrerin verliert Kontrolle – Wagen überschlägt sich

Eine Autofahrerin hat hat am Freitagabend auf der N12 (Höhe Kreisverkehr Antoniushaff) die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt.

Am Freitagabend hat eine Autofahrerin hatte auf der N12 auf Höhe des Kreisverkehrs Antoniushof die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in den Straßengraben gefahren, woraufhin sich das Auto überschlug, wie die Polizei am Samstag mitteilte.