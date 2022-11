Luxemburg : Autofahrerin verunglückt tödlich auf dem CR226

ITZIG/CONTERN – Eine Frau hatte sich bei einem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt. Sie ist im Krankenhaus gestorben.

Am Montag kam es gegen 14.10 Uhr auf der Strecke von Itzig in Richtung Contern auf dem CR226 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenspur geraten war. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstagmorgen mitteilt, habe die Fahrerin einen Baum gestreift und sei anschließend gegen einen weiteren Baum geprallt.