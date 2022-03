Luxemburg : Autohändler locken mit bis zu 30 Prozent Rabatt

LUXEMBURG – Nach dem Lockdown kämpfen auch die Autohersteller mit vollen Lagerbeständen und zögerlichem Kaufinteresse der Kunden. Das soll sich nun ändern.

«Es ist ein guter Zeitpunkt, ein neues Fahrzeug zu kaufen.» So hat erst kürzlich die Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac) geworben. Die Autohersteller haben volle Lager und lancieren eine aggressivere Verkaufspolitik mit erheblichen Rabatten», so heißt es in einer Pressemitteilung. Fachleute der Luxemburger Losch-Gruppe bestätigen dies.