Luxemburg : Autoinsasse schwebt nach Kollision mit Baum in Lebensgefahr

DONDELINGEN – Am heutigen Sonntagmorgen ist ein Auto mit fünf Passagieren mit einem Baum zusammengestoßen. Ein Insasse hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Nach Angaben des CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours), die am Sonntagmorgen seitens der großherzoglichen Polizei bestätigt wurden, kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Baum. Demnach wurden alle fünf Insassen des Wagen verletzt. Der Fahrer soll Polizeiangaben zufolge auf der N12 zwischen Dondelingen und Bour «die Kontrolle über das Fahrzeug verloren» haben und sei daraufhin gegen einen Baum am Rand der Straße geprallt.