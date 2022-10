Gestohlenes Fahrzeug: Autokauf in Luxemburg endet für junges Paar in einem Alptraum

Déborah und David leben in Moûtiers (Département Meurthe et Moselle). Im August 2021 haben sie in einer Autowerkstatt in Luxemburg-Stadt einen gebrauchten VW Tiguan gekauft. Das Fahrzeug, das bei 10.000 Kilometern war und dessen Vorbesitzer nach Schweden gezogen sein soll, wurde den beiden für 39.000 Euro verkauft. Hinzugekommen waren Gebühren in Höhe von 3000 bis 4000 Euro, um das Fahrzeug nach Frankreich bringen zulassen und die dortige Zulassung zu bekommen.