Corona-Pandemie : Autokinos feiern Comeback in Corona-Zeiten

SPEYER/PIRMASENS – Die Autokinos in Rheinland-Pfalz feiern derzeit ein Comeback. Wegen der Coronakrise kommt es zu zahlreichen neuen Filmvorführungen im Freien.

So richtig durchsetzen konnten sie sich hierzulande eher selten. Doch mitten in der Corona-Krise feiern die Autokinos ihr großes Comeback. Während herkömmliche Lichtspielhäuser wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geschlossen sind, kommt es in Rheinland-Pfalz zu zahlreichen neuen Filmvorführungen im Freien.