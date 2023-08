Autoklima: Kennst Du diese Taste im Cockpit?

Die heißen Temperaturen machen vielen momentan zu schaffen. Für Autofahrer und Autofahrerinnen ist die Klimaanlage in solchen Fällen oft die letzte Rettung, denn niemand will schweißgebadet an seinem Ziel ankommen. Bis die Klimaanlage aber schön kühlt, kann es manchmal etwas dauern. Und empfindliche Naturen neigen dazu, sich schnell eine Erkältung einzufangen. Dabei gibt es eine Taste auf dem Armaturenbrett, die wahrlich Wunder bewirken kann, nur kennt sie kaum jemand: die Umlufttaste.