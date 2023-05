Großregion : Automatensprenger liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

STADTKYLL – Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Vulkaneifel einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hätten die Polizei nach der Sprengung alarmiert, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit.