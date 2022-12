CFL-Projekt: Autonome Shuttles kutschieren bald zu Luxemburgs Bahn-Haltestellen

Pro Bus ist eine Begleitperson der CFL vorgesehen.

Wer zum nächstgelegenen Bahnhof oder von dort nach Hause will, kann dafür im kommenden Jahr statt ins Auto in kleine autonome Shuttle-Busse steigen – sofern alles glatt läuft. Die Bahngesellschaft CFL will damit «den Kunden eine durchgehende Kette von Tür zu Tür anbieten» und die öffentlichen Transportmöglichkeiten vervollständigen. Das Projekt, das die CFL, Luxinnovation und die Ministerien für Mobilität und Wirtschaft seit 2018 prüfen, soll in den nächsten Monaten konkret werden.

Nach einer internationalen Ausschreibung fiel die Wahl auf HMI Technologies, ein neuseeländischen Unternehmen, das sich auf neue Technologien im Transportwesen spezialisiert hat. Die Fahrzeuge sind bereits in Australien, China oder auch Südkorea unterwegs. In Europa ist es die erste Kooperation des Unternehmens. Die ersten beiden fahrerlosen Shuttles sollen im März 2023 geliefert werden. Sie werden in Bissen und Bettemburg auf geschlossenen Strecken für die Zulassung getestet. Die offizielle Inbetriebnahme soll laut CFL schrittweise im selben Jahr erfolgen.