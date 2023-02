Luxemburg: Autofahrer verlieren jährlich zwei Tage im Hauptstadt-Stau

Der TomTom Traffic Index 2022 zeigt, dass im vergangenen Jahr die Verkehrsbelastung in der Stadt Luxemburg allgemein Dienstags, zwischen 17 und 18 Uhr, ihren höchsten Stand erreichte. Vincent Lescaut

Die Stadt Luxemburg ist zwischen 2021 und 2022 von Platz 91 auf Platz 152 der am meisten verstauten Städten der Welt zurückgefallen. Das geht aus dem TomTom Traffic Index 2022 hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Zur Erstellung des Rankings wurde der Verkehr auf Schnellstraßen und Autobahnen in der Metropolregion (Metro Area) berücksichtigt. Diese besteht neben dem Hauptstadtzentrum aus Strassen (im Westen), Beggen und Kirchberg (im Norden) und Itzig (im Osten). Im Bezirk Stadtzentrum – in einem Radius von fünf Kilometern um die Stadt – rankt Luxemburg auf Platz 253.

Dennoch mag der Unterschied für Autofahrer im vergangenen Jahr nicht bemerkenswert gewesen sein. «Wir haben unsere Vorgehensweise geändert», erklärt TomTom. Bisher sei ausschließlich die im Stau verlorene Zeit in Betracht genommen worden. Nun werde die Zeit der gesamten Strecke – Fahrzeit und Staus – gemessen. Tatsächlich habe sich die durchschnittliche Zeit, um in der Hauptstadt zehn Kilometer zurückzulegen, kaum verändert. 2022 betrug diese wieder einmal knapp 13 Minuten. Dass Luxemburg im Ranking 2022 besser abschneidet, hat die Stadt vor allem der Verschlechterung in anderen Städten zu verdanken.

Der Studie zufolge war im vergangenen Jahr das Verkehrschaos am Mittwoch, dem 5. Oktober 2022 am stärksten zu spüren. An jenem Tag brauchten Autofahrer durchschnittlich 17 Minuten und 20 Sekunden, um eine Strecke von zehn Kilometern zurückzulegen. Auf das gesamte Jahr betrachtet, erreichte die Verkehrsbelastung allgemein Dienstags, zwischen 17 und 18 Uhr ihren höchsten Stand.

10 Kilometer Strecke mit Benziner im Betriebsverkehr = 827 Kilogramm CO2-Emissionen

Die TomTom-Berechnungen zeigen, dass ein Autopendler, der Dienstags im Homeoffice arbeitet, sich über ein ganzes Jahr hindurch insgesamt 25 Stunden Fahrt, 121 Euro Treibstoff ersparen und damit 165 Kilogramm weniger CO2-Emissionen verursachen würde. Um die gleiche Strecke zurückzulegen haben die Autopendler im Berufsverkehr durchschnittlich fünf Minuten morgens und sechs Minuten abends verloren. Das entspricht insgesamt 46 Stunden pro Jahr – zwei Stunden mehr als im Vorjahr.

Eine mit einem Benziner im Berufsverkehr zurückgelegene Strecke von zehn Kilometern entspricht einer Fahrt von 123 Stunden pro Jahr – davon werden jährlich 46 Stunden im Stau verbracht. Das sind 827 Kilogramm CO2-Emissionen für deren Absorption pro Jahr insgesamt 83 Bäume angebaut werden müssten. Außerdem entspricht dies Treibstoffkosten von 607 Euro (davon wird für 97 Euro Treibstoff im Stau verbraucht).

Alle die ein TomTom-Navigerät benutzen, haben womöglich zu dieser Studie beigetragen. Die Fahrdaten von insgesamt 543 Milliarden Kilometern wurden nämlich anonym gesammelt.