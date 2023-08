Autos in Luxemburg zugelassen: Elfjährige stirbt bei Verkehrsunfall – wie konnte es dazu kommen?

Der Zustand der Unfallfahrzeuge lässt erahnen, wie heftig der Crash gewesen sein muss. via X

Am vergangenen Wochenende forderte ein schwerer Verkehrsunfall auf der französischen A7 das Leben eines elfjährigen Mädchens. Bei den neun weiteren teils schwer Verletzten handelt es sich laut offiziellen Angaben mehrheitlich um portugiesische Staatsangehörige, aber auch eine Luxemburgerin soll unter ihnen sein. Zwei der Verletzten befanden sich am Samstag in Lebensgefahr.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, kam es auf der A7, der sogenannten «Autoroute du Soleil» in Höhe Saint-Paul-Trois-Châteaux zu dem folgenschweren Zwischenfall. Zwei der am Unfall beteiligten Fahrzeuge seien laut Informationen der zuständigen Behörden im Großherzogtum zugelassen. Laut Medienberichten von France Bleu vom Samstagnachmittag kannten sich die Insassen, der jeweiligen Unfallwagen.

«Mit sehr niedriger Geschwindigkeit auf der rechten Spur»

Gemäß ersten Erkenntnissen, auf die sich der lokale Radiosender berufen hat, soll ein Autofahrer aus der Region Île de France, der zunächst auf dem Standstreifen geparkt hatte «mit sehr niedriger Geschwindigkeit» auf die rechte Spur der A7 gewechselt sein. Dabei sei es zum Crash mit dem ersten, in Luxemburg zugelassenen Fahrzeug gekommen, dem er offenbar nicht mehr ausweichen konnte. Auch ein weiterer Wagen konnte seinerseits «den Zusammenstoß nicht verhindern», berichtet France Bleu weiter und fügt hinzu, dass in diesem Unfallauto eine im Großherzogtum lebende Familie saß, wovon ein elfjähriges Mädchen tödlich verunglückte.

Laut Nachrichtenportal Contacto habe es sich um eine portugiesisch-brasilianische Familie gehandelt, die nach Spanien reisen wollte. Die 40-jährige Mutter wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in das Krankenhaus von Nîmes geflogen. Der ebenfalls 40-jährige Vater wurde in ernstem Zustand in das Krankenhaus von Montélimar gebracht. Ein weiteres Familienmitglied im Alter von 13 Jahren erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.