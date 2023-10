Ring ausgehoben : Sie klauten Luxus-Autos in Luxemburg und verkauften sie in Frankreich

Hauptsache groß und schwer: Bei den gestohlenen Luxus-Autos handelt es sich unter anderem um Fabrikate von Ferrari und Audi. Pexels

Alles begann damit, dass die Gendarmerie im Mai in der Ortschaft Le Pontet in der Nähe von Avignon in Frankreich einen Audi RS8 kontrollierte.

Wie unsere Kollegen von La Provence berichten, fiel dem Gendarmen in Avignon das Profil des Fahrers auf, das nicht so recht zu einem so großen Auto passen wollte, sowie sein Verhalten. Daraufhin wurde eine Akte angelegt und im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Luxemburg gestohlen worden war. Der Audi im Wert von fast 100.000 Euro war dem Fahrer für ein Drittel des Wertes verkauft worden.

46 geklaute Luxuskarossen

In enger Zusammenarbeit mit den luxemburgischen Behörden und Interpol setzte der hartnäckige Gendarm seine Ermittlungen fort und kam der ganzen Sache auf die Spur: Nicht weniger als 46 weitere Luxusautos, darunter Ferraris, Porsches und Audis, waren in Luxemburg gestohlen und in Frankreich weiterverkauft worden. Die Autos waren zunächst eingelagert, dann versteigert und in ganz Frankreich verteilt worden. Die Zulassung der Fahrzeuge war möglich, weil mit Frankreich kein Abkommen über die Fahrzeughistorie besteht.

Schätzungen zufolge soll der französische Staat durch diese Machenschaften um über eine Million Euro an Steuern betrogen worden sein. Die 47 Fälle wurden in einer einzigen Dienststelle zusammengeführt. Der Hauptbeschuldigte, ein französischer Staatsbürger, konnte identifiziert werden. Der junge Fahrer des Audi RS8 könnte unterdessen wegen Hehlerei strafrechtlich verfolgt werden.