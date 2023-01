Animationsfilm : Avatar-Fortsetzung bricht auch in Luxemburg alle bisherigen Rekorde

LUXEMBURG – Der von vielen Menschen langersehnten zweite Teil von Avatar von James Cameron ist seit vergangenen Dezember endlich in den Kinos zu sehen. Bereits jetzt ist er der meistbesuchte Film in den Luxemburger Kinepolis-Kinos.

Kaum eine Fortsetzung hat so lang auf sich warten lassen wie die des weltweit beliebten Animation-Hit Avatar. Da scheint es kaum verwunderlich, dass nach dem heiß ersehnten Release von «Avatar: The Way of Water» im vergangenen Dezember etliche Cineasten die Kinosäle rund um den Globus regelrecht gestürmt haben.

So besuchten in etwas weniger als eineinhalb Monaten allein in Luxemburg etwa 65.000 Menschen eines der Kinepolis-Kinos im Großherzogtum, um die neuen Abenteuer auf dem Planeten Pandora zu erleben, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Kino-Kette hervorgeht. Damit landet die Avatar-Fortsetzung ganz oben auf dem Siegertreppchen der meistbesuchten Filme in den Luxemburger Kinepolis-Kinos in den vergangenen Jahren.

Der Film von Star-Regisseur James Cameron ist bereits jetzt der sechsterfolgreichste Filme an den Kinokassen in der bisherigen Film-Geschichte. Auch hierzulande hat der Animationsfilm etliche Rekorde gebrochen und lässt sogar die Verfilmung des Disney-Klassikers «König der Löwen» (61.307 Zuschauer) und «Frozen 2» mit 57.745 Zuschauern in der Rangliste der meistbesuchten Filme im Großherzogtums hinter sich. Auch ein luxemburgischer Vertreter lässt sich im Beliebtheitsranking wieder finden: Seit 2017 gehört – wenig überraschend – auch «Superjhemp Retörns» mit 41.691 Besuchern zu der Top 10.

Kinepolis ist im Übrigen in sieben weiteren europäischen Ländern vertreten und betreibt dort 62 Kinos, außerdem 40 in Kanada und 10 in den USA. In diesen insgesamt 112 Kinos besitzt die Kette 1137 Leinwände mit mehr als 200.000 Sitzplätzen. 90 Prozent der Kinos hierzulande werden von Kinepolis betrieben.

Die Top 10 der meistbesuchten Filme im Großherzogtum seit 2017