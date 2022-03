Verkehr : Avenue de l'Europe bis Mitte März gesperrt

RODINGEN/ATHUS - Die Avenue de l'Europe im Dreiländereck Frankreich, Belgien und Luxemburg bleibt länger gesperrt, als zunächst geplant.

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke auf der Avenue de l'Europe zwischen dem Kreisverkehr «Jardinerie» und dem Kreisverkehr am Sportplatz von Petingen sorgen für Probleme. Weil die Arbeiten nun doch etwas länger dauern, als zunächst geplant, müssen sich Autofahrer noch etwas länger in Geduld üben. «Als wir zu Beginn der Bauarbeiten im Januar Risse im Beton der Brücke entdeckten, haben wir sofort eine Verlängerung der Arbeiten bis mindestens 28. Februar (statt 24. Januar) vorgesehen», erklärt Richard Constant von der Intercommunale Idelux, die für die Bauarbeiten zuständig ist.