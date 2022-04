Hochzeitsantrag in Paris : Avril Lavigne gibt Verlobung mit Rocker Mod Sun bekannt

Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (37, «Complicated») hat ihre Verlobung mit US-Rapper und Punk-Rocker Mod Sun (35) bekanntgegeben.

Auf Instagram postete Lavigne am Donnerstag mehrere Fotos, die das Paar in Paris zeigen. Mod Sun, mit bürgerlichem Namen Dylan Smith, hält mit einem herzförmigen Ring auf den Knien um ihre Hand an. Sie werde ihn für immer lieben, schrieb Lavigne zu den Fotos. Als Datum für die Verlobung nennt sie den 27. März.