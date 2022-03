Medienbranche : Axel Springer will TV-Sender N24 kaufen

Der Medienkonzern Axel Springer will im Rahmen seiner Übernahme der Welt-Gruppe auch den Nachrichtensender N24 kaufen. Über den Kaufpreis herrscht Schweigen.

Der Medienkonzern Axel Springer will den Nachrichtensender N24 übernehmen. Das teilten beide Unternehmen am Montag in Berlin mit. N24 soll mit der «Welt»-Gruppe mit dem Ziel zusammengeführt werden, «das führende multimediale Nachrichtenunternehmen für Qualitätsjournalismus» zu etablieren, wie es hieß.