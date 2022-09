Malmö: Axtmörder (18) tötete zwei Lehrerinnen – jetzt muss er lebenslang hinter Gitter

Ein 18-Jähriger hatte am 21. März zwei Lehrerinnen tödlich verletzt.

Ein Gericht in Schweden hat einen 18-jährigen Schüler wegen des Mordes an zwei Lehrerinnen zu lebenslanger Haft verurteilt. «Es handelt sich um zwei sehr brutale Morde, bei denen die Opfer sehr gelitten haben und große Angst vor dem Tod hatten», begründete Richter Johan Kvart am Donnerstag das Urteil. Er betonte, die Taten des Teenagers könnten als «besonders skrupellos» angesehen werden.