BA.2.86: WHO und US-Behörden beobachten neue Coronavirus-Variante

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US-Gesundheitsbehörden beobachten nach eigenen Angaben derzeit aufmerksam eine neue Variante des Coronavirus. Die neue Virusvariante BA.2.86 stehe wegen der «hohen Zahl von Mutationen an ihrem Spike-Gen» unter Beobachtung, erklärte die WHO am Donnerstagabend. Auch die US-Seuchenkontrollbehörde CDC verfolgt die Entwicklung demnach.