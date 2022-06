Santé-Bericht: Fallzahlen steigen innerhalb einer Woche um 46 Prozent

Die Omikron-Untertypen BA.4 und BA.5 sind auf geradem Weg dabei, die bisher dominante Variante BA.2 zu verdrängen, wie der neusten Zahlen des nationales für den Zeitraum 6. bis 12. Juni zeigt. Während letztere von 87,9 Prozent Anteil an den Neuninfektionen auf 70,3 Prozent zurückging, haben die anderen beiden Subvarianten sich zusammen von 11,9 Prozent auf 29,4 Prozent annähernd verdreifacht. Der deutlich größere Anteil entfällt dabei auf die Variante BA.5, die mit 25,4 Prozent in der betrachteten Woche bereits über ein Viertel aller Neuinfektionen ausmachte. In der Vorwoche waren es nur von 8,4 Prozent.