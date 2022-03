Geburt in 10.000 Meter Höhe : Baby bekommt lebenslang Gratis-Flüge

Auf dem Flug von Saudi-Arabien nach Indien setzen bei einer jungen Frau die Wehen ein. Der neue Erdenbürger ist wohlauf – und Meilen-Millionär.

Demnach war die Boeing 737 mit 162 Passagieren an Bord auf dem Weg von Damman in Saudi-Arabien nach Kochi in Südindien, als bei der jungen Frau die Wehen einsetzten. In derselben Maschine reiste auch ein Sanitäter mit, der zusammen mit Crew-Mitgliedern bei der Geburt half.