Diagnose Dizephalie - Baby mit zwei Köpfen, zwei Herzen und drei Armen geboren

Zukunft ungewiss

Während Babys mit dieser Diagnose oft tot geboren werden, lebt der Nachwuchs des indischen Paars. Allerdings sollen sie sich gesundheitlich in einem «sehr schlechten Zustand» befinden, wie Stern.de schreibt. Sie seien deshalb auf die Intensivstation eines Krankenhauses in Indore verlegt worden, wo sie unter strenger Beobachtung stehen. «Solche Fälle sind selten, und der Zustand der Babys ist vor allem in den ersten Tagen ungewiss», zitiert 7news.com.au den behandelnden Kinderchirurgen Brijesh Lahoti. Eine Operation sei derzeit nicht geplant. Die Mutter selbst befindet sich noch in einem Krankenhaus in Ratlam.